Alberto Naudon tras reunión con Kast: “La valoración respecto al Banco Central es muy alta”

En entrevista con Más que Números, conversamos con Alberto Naudon, consejero del Banco Central, sobre el futuro de la economía tras el positivo resultado del IPoM de diciembre y el nuevo récord del precio del cobre, que superó los US$12.000 por tonelada en Londres, con proyecciones de que continúe al alza. Además, destacó la alta valoración que tiene la entidad, respecto de la opinión del presidente electo José Antonio Kast, luego de la reunión sostenida con él.