Una radiografía del consumo de alcohol en fiestas de fin de año: “Está socialmente aceptado conducir en estado de ebriedad”

En el marco de las acciones de concientización para promover una movilidad segura durante las celebraciones de fin de año, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), junto a la Asociación Pro Consumo Responsable de Bebidas Espirituosas de Chile (APROCOR), dieron a conocer los resultados de la quinta versión de la encuesta “Radiografía del consumo de alcohol en fiestas de fin de año”.

En Qué Hay de Nuevo analizamos el estudio con Raúl Perry, gerente de programas de fundación San Carlos de Maipo.