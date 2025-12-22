Bettina Horst cuestiona “amarre” del gobierno: “Sacar gente del sector público no es por hobby, es por necesidad”

Conversamos en Más Que Números con Bettina Horst, directora ejecutiva Libertad y Desarrollo, sobre la contingencia política, la situación fiscal del país y los primeros lineamientos del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

🎙️#MásQueNúmeros | Bettina Horst, directora ejecutiva Libertad y Desarrollo: “No sabemos la herencia (…) sin duda que las nuevas autoridades tienen que hacer una revisión exhaustiva de las proyecciones de gasto”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/myuKmQXDj8 — Radio Infinita (@InfinitaFM) December 22, 2025

🎙️#MásQueNúmeros | Bettina Horst, directora ejecutiva Libertad y Desarrollo, por polémica de los “amarres”: “Me parece muy dañino que esa conversación se reduzca a algo muy puntual (…) sacar gente del sector público no es por hobby, es por necesidad”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/8BF80n6S07 — Radio Infinita (@InfinitaFM) December 22, 2025