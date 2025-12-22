Entrevistas

Bettina Horst cuestiona “amarre” del gobierno: “Sacar gente del sector público no es por hobby, es por necesidad”

Conversamos en Más Que Números con Bettina Horst, directora ejecutiva Libertad y Desarrollo, sobre la contingencia política, la situación fiscal del país y los primeros lineamientos del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.