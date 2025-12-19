Estudio de la USS revela que las principales preocupaciones de los chilenos en estas fiestas son la delincuencia y la inseguridad

Las principales preocupaciones de los chilenos en estas fiestas son la delincuencia y la inseguridad, superando salud y temor a perder el empleo.

En Qué Hay de Nuevo, conversamos con Felipe Bettancourt, investigador del centro de políticas públicas de la Universidad San Sebatián, quien compartió los resultados de la 3° encuesta Chile Nos Habla de fiestas de fin de año elaborada por el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno USS y la Consultora Studio Público.

https://youtu.be/LBzI1eqbnNA