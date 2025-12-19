Andrés Trautmann de Santander: “La educación está en el centro de nuestro impacto a la sociedad”
En Más Que Números conversamos con Andrés Trautmann, gerente general y Country Head de Santander, sobre el programa de Becas Santander de Movilidad Internacional, el cual ha permitido que más de 5.000 alumnos y profesores universitarios realicen una pasantía académica en el extranjero. Asimismo, nos contó su paso por la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, donde fue reconocido por el Círculo de Honor FEN.
🎙️#MásQueNúmeros | Andrés Trautmann, gerente general y Country Head de Santander:
“La educación está en el centro de nuestro impacto a la sociedad”. https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/iKMvrntSIe
— Radio Infinita (@InfinitaFM) December 19, 2025