“Mi almacén, mi comunidad”: Fundación Gastronomía Social y Fundación Coca-Cola abren inscripciones con nuevos cursos y fondo de hasta $8 millones para negocios de barrio
La Fundación Gastronomía Social en alianza con la Fundación Coca-Cola, abren las inscripciones del programa “Mi almacén, mi comunidad”, iniciativa que ya ha capacitado gratuitamente a más de 18 mil negocios de barrio de todo Chile, entre ellos almacenes, botillerías, panaderías, cafeterías, entre otros, y que este año suma nuevos cursos y un fondo concursable de hasta 8 millones para financiar proyectos comunitarios.