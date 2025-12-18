Jaime Mañalich y llegada de la influenza H3N2 a Chile: “No tiene la mortalidad del Covid”

El Ministerio de Salud confirmó la detección del primer caso en Chile del subclado K de la influenza A(H3N2). Desde el mismo organismo enfatizaron que no es un virus de características pandemicas. No obstante, advirtieron que podrían detectarse nuevos casos a medida que avancen los análisis de secuenciación pendientes y llamaron a la prevención por parte de la ciudadanía.

