Carlos Baeza por fallo de la Suprema contra casinos online: “No es la solución, tiene alcances muy limitados”

La Corte Suprema ordenó bloquear Betano, Coolbet, entre otras casas de apuestas ilegales en Chile, confirmando así la ilegalidad de las apuestas online y exigiendo a empresas proveedoras de internet bloquear el acceso a estos sitios. Por su parte, la Corte de Apelaciones de Santiago solicitó a las compañías de telecomunicaciones informar sobre el cumplimiento de esta orden en cinco días. Solo Lotería de Concepción, Polla Chilena de Beneficencia, Teletrak e hipódromos autorizados, y casinos de juego tienen autorización legal para ofrecer juegos de azar en Chile, según la ley.

En Más Que Números conversamos con Carlos Baeza, presidente de la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea, sobre el fallo de la Corte Suprema que bloquea el funcionamiento de los casinos online sin licencia en Chile.