Ministro Gajardo apunta contra exfiscal Abbott tras Operación Apocalipsis: “No se le tomaba el peso de lo que ocurría”

El presidente Gabriel Boric anunció el envío al Congreso de una reforma estructural a Gendarmería tras la “Operación Apocalipsis”, que desbarató una red de corrupción en las cárceles Santiago 1 y San Joaquín, con más de 60 detenidos, entre ellos 44 gendarmes, y movimientos por más de $6.300 millones. El mandatario calificó el operativo como un golpe inédito al crimen organizado, valoró el cambio de enfoque del Ministerio Público y recalcó que la mayoría de los funcionarios de Gendarmería actúa con probidad. Como medida central, Boric anunció una reforma constitucional para separar las funciones de seguridad pública y reinserción social: Gendarmería pasará a depender del Ministerio de Seguridad Pública, mientras la reinserción quedará en una nueva institucionalidad bajo Justicia. Aseguró que ya conversó el tema con el presidente electo José Antonio Kast y llamó a un apoyo transversal para enfrentar el crimen organizado.

En entrevista con Ahora es Cuando, conversamos con Jaime Gajardo, ministro de Justicia y Derechos Humanos, sobre este operativo y las medidas que se adoptaron tras desbaratar esta red de corrupción.