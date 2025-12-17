“Manual para salir de la crisis”: El libro que aborda los desafíos más grandes de la sociedad chilena

En Lo que Faltaba conversamos con los autores de “Manual para salir de la crisis”. Este libro, que pretende ser un aporte para el debate público, se presenta como una mesa de diálogo imaginaria en la que académicos, intelectuales y representantes de diversos sectores de la sociedad chilena reflexionan sobre los desafíos más urgentes de nuestro tiempo: los cuestionamientos a la democracia, la problemática de seguridad, la justicia, la corrupción, la institucionalidad, entre otros.