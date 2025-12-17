Experto en crimen organizado y el complejo escenario de gendarmería: “Es tremendamente preocupante”

Un total de 66 personas fueron detenidas tras el masivo operativo denominado “Operación Apocalipsis”, encabezado por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente para desarticular una red de corrupción que operaba en los centros penitenciarios Santiago 1 y San Joaquín. De ellos, 44 corresponden a funcionarios de Gendarmería.

En Lo que Faltaba, conversamos con Pablo Zeballos, consultor internacional y experto en crimen organizado, quien analizó el tema a profundidad.