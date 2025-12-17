Entrevistas

“Estamos llegando tarde”: Juan Álvarez Guzmán de Conexium sobre educación técnico profesional en la minería

En Más Que Números conversamos con Juan Álvarez Guzmán, director ejecutivo fundación Conexium, sobre cómo fortalecer la educación técnico profesional y analizar la tarea de la industria minera para enfrentar los desafíos de la próxima década.