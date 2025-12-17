Alerta por humo: Especialista entrega claves para proteger la salud ante incendios forestales

La cuenca de Santiago amaneció con una densa capa de humo debido al incendio que afectó a la comuna de San Pedro, provincia de Melipilla. Lamentablemente, en temporada estival, los incendios forestales incrementan, atribuido en parte a las olas de calor. El doctor Álvaro Mardones, urgenciólogo de Clínica Alemana, destacó la importancia de saber cómo protegerse del humo.

Al respecto, el especialista subrayó que el humo contiene componentes tóxicos que afectan principalmente el sistema respiratorio, pero también pueden impactar en el sistema circulatorio y la piel. Ante esto, sugirió medidas como permanecer en interiores, cubrir los espacios entre el suelo y las puertas del domicilio con paños húmedos para evitar la entrada de humo y evitar la actividad física, especialmente para los grupos de riesgo.