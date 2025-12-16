Entrevistas

“No creo que sea el nombre más adecuado”: Tomás Izquierdo sobre opción de Rosanna Costa como ministra de Hacienda de Kast

A las 18:00 horas de este martes el Banco Central (BC) llevará a cabo una nueva Reunión de Política Monetaria (RPM). Por su parte, el Grupo de Política Monetaria (GPM) recomendó recortar la tasa en 25 puntos base hasta 4,50%.

Conversamos en Más Que Números con Tomás Izquierdo, economista y gerente general de Gemines Consultores, proyectó lo que se resolverá durante la Reunión de Política Monetaria de esta jornada. Asimismo, analizó el aplastante triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile y lo que se viene para la inversión.

Economista Tomás Izquierdo tras triunfo de Kast: “Mi expectativa es que la inversión se va a destrampar”