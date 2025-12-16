“No creo que sea el nombre más adecuado”: Tomás Izquierdo sobre opción de Rosanna Costa como ministra de Hacienda de Kast

A las 18:00 horas de este martes el Banco Central (BC) llevará a cabo una nueva Reunión de Política Monetaria (RPM). Por su parte, el Grupo de Política Monetaria (GPM) recomendó recortar la tasa en 25 puntos base hasta 4,50%.

Conversamos en Más Que Números con Tomás Izquierdo, economista y gerente general de Gemines Consultores, proyectó lo que se resolverá durante la Reunión de Política Monetaria de esta jornada. Asimismo, analizó el aplastante triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile y lo que se viene para la inversión.

🎙️#MásQueNúmeros | Tomás Izquierdo, gerente general de Gemines Consultores, y Reunión de Política Monetaria: “Finalmente la inflación está entrando dentro del rango meta (…) hoy día no tiene ningún sentido tener una política monetaria contractiva”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/p0ZgKVaqvQ — Radio Infinita (@InfinitaFM) December 16, 2025

🎙️#MásQueNúmeros | Tomás Izquierdo, gerente general de Gemines Consultores, sobre Rosanna Costa como posible ministra de Hacienda de Kast: “Hay nombres que están más vinculados a la economía real (…) es un cargo político, no creo que sea el nombre más adecuado”. pic.twitter.com/9UrFWquZZY — Radio Infinita (@InfinitaFM) December 16, 2025

Economista Tomás Izquierdo tras triunfo de Kast: “Mi expectativa es que la inversión se va a destrampar”