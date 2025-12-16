Exdirector de Gendarmería por plan cancerbero de Kast: “No basta con decir que tendremos más cárceles”

La Fiscalía Occidente dio a conocer los resultados de la “Operación Apocalipsis”, un masivo operativo realizado en varias regiones del país que permitió desarticular una red de corrupción al interior de las cárceles Santiago 1 y San Joaquín. El procedimiento dejó 66 detenidos, de los cuales 44 son funcionarios de Gendarmería.

La investigación reveló que gendarmes recibían pagos de grupos criminales para permitir el ingreso de celulares, drogas, alcohol, dinero y otros elementos prohibidos, además de autorizar el acceso de personas no registradas como visitas. Esta red habría operado por al menos tres años, moviendo más de 6.300 millones de pesos, configurando una estructura criminal estable dentro de los recintos penitenciarios.

Durante el operativo se congelaron 183 cuentas bancarias, se incautaron 16 vehículos y 50 millones de pesos en efectivo. Los detenidos serán formalizados por delitos como asociación criminal, cohecho y soborno. Desde Gendarmería confirmaron la desvinculación de los funcionarios involucrados, mientras que el Gobierno valoró el operativo como un golpe clave contra la corrupción y el crimen organizado en las cárceles.

Conversamos con Christián Alveal, exdirector de Gendarmería, sobre este operativo que destapó otro polémico caso en las cárceles del país.