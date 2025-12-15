Pablo Bello tras triunfo de Kast: “Lo más importante es qué va a pasar en los primeros 90 días”
Conversamos en Más Que Números con Pablo Bello, gerente de Renta Variable en BTG Pactual Asset Management, para analizar la reacción de los mercados tras el triunfo del republicano José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial ante Jeannette Jara.
🎙️#MásQueNúmeros | Pablo Bello de BTG Pactual Asset Management, tras triunfo de Kast:
“Lo más importante va a ser una vez que parte el 11 de marzo, cuando asuma, qué va a pasar en los siguientes 90 días”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/AvAfP8Pgkj
— Radio Infinita (@InfinitaFM) December 15, 2025