La vacuna como principal defensa: Chile refuerza alerta por sarampión

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire y puede afectar gravemente a niños y adultos no vacunados. Aunque es prevenible mediante la vacunación, en los últimos años se han registrado rebrotes en distintos países, lo que ha vuelto a poner en alerta a las autoridades sanitarias, tal es el caso, que en Chile se ha emitido una alerta epidemiológica por el aumento de casos en Argentina. Es por esto que reconocer sus síntomas y reforzar la vacunación es clave para evitar complicaciones y frenar su propagación.

En Mundo Infinito conversamos con la Dra. Yassna Kiessling, pediatra de Clínica Universidad de los Andes, sobre el tema.