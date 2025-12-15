Estudio UDD y la clave del triunfo de Kast: “Influye la captura de votos huérfanos”

El sólido triunfo de José Antonio Kast sobre la candidata oficialista Jeannette Jara no se entiende únicamente por el respaldo de su electorado más fiel, sino principalmente por su capacidad para capitalizar —con ventaja— los votos que quedaron sin opción tras la primera vuelta.

Así lo plantea un análisis preliminar de los comportamientos electorales elaborado por la Universidad del Desarrollo (UDD), que centró parte de su estudio en el flujo de apoyos desde los candidatos que quedaron fuera de carrera.

