Carolina Tohá analiza la derrota del oficialismo y llama a una reflexión profunda: “No estamos permeando a los chilenos”

En Lo que Faltaba conversamos con la exministra del Interior y excandidata presidencial, Carolina Tohá, sobre la reciente derrota del oficialismo, en una conversación marcada por el análisis político y la autocrítica.

Durante el diálogo, Tohá abordó las razones detrás del resultado electoral, señalando que se trata de un revés que obliga al sector a reflexionar en profundidad sobre su desempeño y su conexión con la ciudadanía.