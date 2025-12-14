María Teresa Vial de CCS por elecciones: “No tiene ningún sentido tener el 80% del comercio cerrado”

Este domingo 14 de diciembre se realizará la segunda vuelta presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast. Ante la obligatoriedad del voto, la Dirección del Trabajo recordó las normas laborales que regirán durante la jornada electoral, poniendo énfasis en los derechos de los trabajadores.

El director del organismo explicó que los malls y strip centers administrados bajo una sola razón social deberán permanecer cerrados, ya que rige un feriado legal y obligatorio que comienza a las 21:00 del sábado y se extiende hasta al menos las 06:00 del lunes. En cambio, otros comercios como supermercados y grandes tiendas pueden operar con normalidad. Además, se reiteró que todos los trabajadores que deban cumplir funciones ese día tienen garantizado el tiempo necesario para votar, sin riesgo de sanciones o represalias.