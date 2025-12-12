Economista jefe Bice y posible triunfo de Jara: “Uno pensaría que la economía tiene mayor chance de quedar estancada”
En entrevista con Más que Números, conversamos con Felipe Jaque, economista jefe BICE, quien analizó la reciente decisión de la FED de recortar las tasas por tercera vez consecutiva, junto con la proyección de que en 2026 solo habría una nueva baja de interés. Además, el evaluó cómo podrían reaccionar los mercados este domingo, dependiendo de si el triunfo presidencial queda en manos de Jeannette Jara o José Antonio Kast.
