La alerta del Retail Financiero por prefijos telefónicos: “La contactabilidad ha caído cerca de un 40%”

En Más Que Números conversamos con Alejandro Arriagada, secretario general del Retail Financiero, sobre las críticas a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) a raíz de la resolución que ordena a las empresas de cobranza implementar una numeración especial (600 y 809) para que las personas reconozcan las llamadas comerciales masivas y eviten el spam telefónico.