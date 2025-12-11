La alerta del Retail Financiero por prefijos telefónicos: “La contactabilidad ha caído cerca de un 40%”
En Más Que Números conversamos con Alejandro Arriagada, secretario general del Retail Financiero, sobre las críticas a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) a raíz de la resolución que ordena a las empresas de cobranza implementar una numeración especial (600 y 809) para que las personas reconozcan las llamadas comerciales masivas y eviten el spam telefónico.
🎙️#MásQueNúmeros | Alejandro Arriagada, secretario general del Retail Financiero, por prefijos telefónicos:
“Lo que terminas por afectar es el acceso de las personas a crédito”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/4yWdXvsK2d
🎙️#MásQueNúmeros | Alejandro Arriagada, secretario general del Retail Financiero:
“Los mensajes de texto se mandan (…) no logra ser el 10% de lo que logra el canal telefónico”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/z9MX0qkcRH
