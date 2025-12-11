Gustavo Alessandri destaca aprobación de Ley de Seguridad Municipal: “No gana ningún sector político”

El pasado martes 9 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó la ley de Seguridad Municipal, por lo que la normativa está lista para ser promulgada. Dicha normativa fortalece la coordinación de seguridad entre el Ministerio Público, Fuerzas del Orden y gobiernos regionales, además de facilitar el uso de instrumentos tecnológicos por parte de guardias municipales con fines preventivos.

En conversación con ‘Qué Hay de Nuevo’ el alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, se refirió a la aprobación de la normativa.

Además el edil también se refirió a la desaparición de la concejala de Villa Alegre y apuntó a la responsabilidad de la Fiscalía por la tardanza en la investigación.