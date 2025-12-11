Fundación Cielos de Chile por proyecto INNA: “La magnitud hace inviable medidas de mitigación”
En el debate presidencial, los candidatos debieron plantear su postura respecto al proyecto de hidrógeno verde INNA. Este megacomplejo industrial planea ubicarse a solo 5 kilómetros del sitio de construcción del futuro Cherenkov Telescope Array South, a 11 kilómetros del Observatorio Paranal y a 20 kilómetros del sitio donde se construye el Extremely Large Telescope, poniendo en riesgo las millonarias inversiones internacionales que se han hecho para un desarrollo científico desde Chile.
¿Por qué no es posible mitigar el impacto de un megaproyecto como INNA y cuáles serían las consecuencias de un proyecto como este en la astronomía y el medioambiente? Lo conversamos en ‘Mundo Infinito’ con Daniela González, directora ejecutiva de Fundación Cielos de Chile.