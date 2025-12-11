Biministro García arremete contra Kast por idea sobre Planta de hidrógeno verde: “Significa inviabilizar el proyecto”
En el último debate presidencial, Jeannette Jara y José Antonio Kast confrontaron posiciones respecto al megaproyecto INNA de hidrógeno y amoníaco verde —una inversión de US$10 mil millones de AES Andes— que se instalaría cerca del Observatorio Paranal.
Jara sostuvo que priorizaría el desarrollo del hidrógeno verde por su impacto en el empleo y el potencial exportador del país, incluso buscando otra ubicación si fuera necesario. Kast, en cambio, rechazó afectar los cielos del norte, afirmando que son “únicos en el mundo” y que deberían privilegiarse por sobre la instalación de una planta industrial, proponiendo impulsar proyectos como Dominga en zonas sin impacto astronómico.
En entrevista con Ahora es Cuando, el ministro de Economía y Energía, Álvaro García, se refirió a este tema, donde criticó la propuesta de José Antonio Kast.