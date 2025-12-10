“Los chilenos y la navidad”: Una radiografía de cómo se vive esta festividad en Chile

El estudio “Los chilenos y la Navidad”, desarrollado por Activa Research, entrega una radiografía completa sobre cómo las personas en Chile viven, celebran y proyectan su gasto para la Navidad. El análisis profundiza en la importancia que tiene esta fecha, los regalos más elegidos, los símbolos navideños más representativos y las conductas de consumo asociadas a la celebración.

