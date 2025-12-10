Juan Carlos Guajardo (Plusmining) y aumento de demanda por cobre: “No veo que la industria haya podido prepararse”

El cobre sigue siendo la gran noticia económica del año para Chile: su precio ha subido más de 33% en 2025, alcanzando niveles históricos. Citi proyecta que la tonelada podría llegar a US$13.000 en el segundo trimestre de 2026, e incluso US$15.000 en un escenario más optimista, impulsado por compras de macrofondos, un aterrizaje económico suave en EE.UU. y menor oferta mundial. En 2025, el metal promedia US$4,45 la libra, su mayor avance anual desde 2009, y recientemente marcó un récord de US$11.705 por tonelada, reforzado por expectativas de demanda global sólida.

Conversamos en Más Que Números con Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo y fundador de Plusmining, para analizar el alza en el precio del cobre. Asimismo, se refirió a la solicitud de Tianqi a la Corte Suprema de decretar una orden de no innovar en la alianza Codelco-SQM.