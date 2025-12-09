Federación de Hockey y polémica entre “Las Diablas” y Lotus: “¿Para qué está el Parque Deportivo del Estadio Nacional?”

El IND canceló de forma unilateral el festival Loserville, encabezado por Limp Bizkit, a solo días de su realización y cuando el montaje ya estaba en marcha en el Parque Estadio Nacional. La decisión se justificó por la programación de la final del Mundial de Hockey Femenino, que se disputa en otro sector del mismo parque.

La productora Lotus, totalmente sorprendida, denunció que tenía todas las autorizaciones, contrato firmado y confirmación oficial desde el 5 de noviembre. Calificaron la cancelación como un acto inesperado y sin precedentes que afecta gravemente a la cultura musical, aunque expresaron respeto por el torneo.

Ahora Lotus busca con urgencia un recinto alternativo para mantener el festival en la fecha original. Apenas haya novedades, las comunicarán.

En entrevista con Lo que Faltaba, conversamos con Andrés de Witt, presidente de la Federación de Hockey, sobre la polémica que envuelve al evento deportivo y musical.