Consumo de alcohol alcanza su nivel más bajo en 30 años y marihuana en adolescentes llega a mínimo histórico

El SENDA presentó nuevos estudios que muestran una fuerte caída en el consumo de alcohol y marihuana entre estudiantes de educación superior y en la población general. Aun así, ambas sustancias siguen siendo las más utilizadas. El dato preocupante es el aumento del uso de tranquilizantes sin receta, que llegó al 12%.

En paralelo, la U. de Chile reforzó su compromiso con SENDA para fortalecer programas de prevención y salud mental. A nivel nacional, el consumo de alcohol bajó a su nivel más bajo desde 1994 y la marihuana marcó su menor registro en una década, especialmente entre jóvenes.