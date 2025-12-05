Entrevistas

Todo lo que tienes que saber para entrar a la universidad en 2026

Conversamos en Más Que Números con Carolina Echeverría, jefa de admisión pregrado de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, quien nos explicó todo lo que un estudiante tiene que saber para entrar a la universidad en 2026. Esto, a propósito de que esta semana se llevó a cabo la PAES en nuestro país y donde se inscribieron más de 300 mil personas para rendir los exámenes.