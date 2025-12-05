Presidente de Anatel y último cara a cara de los candidatos: “Todo Chile sabrá de este debate”
En Qué Hay de Nuevo conversamos con Pablo Vidal, Presidente de la Asociación Nacional de Televisión, sobre el último encuentro cara a cara de los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast antes de la segunda vuelta.
El encuentro se llevará a cabo el martes 9 de diciembre, desde las 21:00 horas, y se podrá seguir a través de una transmisión conjunta de los canales asociados a Anatel.
https://youtu.be/1c6Xdg-aPp0