Las tendencias que marcaron a Chile: Google publica las búsquedas que definieron el año

Google presentó “El Año en Búsquedas 2025”, un retrato de lo que marcó la conversación digital en Chile. El deporte lideró las tendencias con eventos como el Mundial de Clubes, los mundiales juveniles y el auge de Colo Colo Femenino. Las elecciones presidenciales también movieron fuerte el interés, con consultas sobre vocales de mesa, dónde votar y figuras políticas como Jeannette Jara y Gonzalo Winter.

La cultura pop completó el panorama: estrenos como Nosferatu y El Eternauta, conciertos de artistas como Myriam Hernández y Bad Bunny, y el impacto por la muerte de figuras como Héctor Noguera y Ozzy Osbourne. El ranking además reunió las preguntas más repetidas —desde “qué es la neutropenia” hasta “cómo votar en Chile”— mostrando cómo deporte, política y entretenimiento definieron las búsquedas del 2025.