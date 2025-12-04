Tomás Rau por desempleo en Chile: “Esperemos que el próximo gobierno se ponga las pilas”

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desempleo en Chile se ubicó en 8,4% en el trimestre agosto–octubre de 2025, un descenso de 0,2 puntos porcentuales en doce meses. Esto, a raíz del alza de las personas ocupadas (1,5%), mayor a la presentada en la fuerza de trabajo (1,3%) e incidida tanto por las mujeres (2,7%) como por los hombres (0,5%).

Conversamos en Más Que Números con Tomás Rau, economista y académico del instituto de Economía de la Universidad Católica (UC), para analizar la tasa de desempleo en nuestro país, la emergencia educacional y el impacto del aumento del salario mínimo sobre el mercado laboral.

