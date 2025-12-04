Chile es el segundo país de la OCDE con mayor obesidad: ¿Cómo desarrollar buenos hábitos?

El último informe de la OCDE acaba de confirmar un escenario alarmante: Chile se convirtió en el segundo país con mayor obesidad del grupo (30,7%), superado solo por Estados Unidos, triplicando sus cifras en solo diez años.

Desde el Centro de Estudios de la Conducta Alimentaria (CECA-UAI), propusieron analizar este dato más allá del “comer mal”. Los especialistas plantearon que estas cifras son consecuencia de un enfoque errado que reduce todo a decisiones individuales, ignorando factores estructurales que hoy son críticos: