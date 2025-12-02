Entrevistas

SalmonChile aumenta gastos en seguridad ante robos: “Son organizaciones delictuales sofisticadas”

Conversamos en Más Que Números con Arturo Clément, presidente de SalmonChile, sobre la actualidad del sector, la millonaria inversión en seguridad ante el aumento de robos y el impacto de los aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos.

 