SalmonChile aumenta gastos en seguridad ante robos: “Son organizaciones delictuales sofisticadas”
Conversamos en Más Que Números con Arturo Clément, presidente de SalmonChile, sobre la actualidad del sector, la millonaria inversión en seguridad ante el aumento de robos y el impacto de los aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos.
🎙️#MásQueNúmeros | Arturo Clément, presidente SalmonChile:
"Es algo que viene ocurriendo hace mucho tiempo, pero que con los años se ha ido sofisticando y ya son organizaciones delictuales. El gasto en seguridad lo calculamos del orden de 100 millones de dólares al año".
🎙️#MásQueNúmeros | Arturo Clément, presidente SalmonChile:
"Estamos convencidos de que la conservación y el desarrollo económico son compatibles y necesarios".
