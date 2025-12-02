Economista jefe para Latam de Itaú por alza de Imacec: “La economía debería seguir creciendo”

En entrevista con Más que Números, conversamos con Andrés Pérez, economista jefe para Latinoamérica de Itaú, quien analizó el positivo Imacec de octubre, que alcanzó un 2,2%. Según el experto, esta cifra consolida un mejor tono para la actividad y abre una perspectiva más favorable para el próximo año.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, también destacó el resultado, afirmando que este año mostrará “más actividad de la que pensábamos”, reforzando el optimismo en torno al desempeño económico reciente.