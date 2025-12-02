¿Cómo combatir las olas de calor?
En Mundo Infinito conversamos con el Dr. Ricardo González, urgenciólogo de la Clínica Alemana, sobre cómo cuidarse de las altas temperaturas que se aproximan el mes de diciembre.
Algunas de las recomendaciones son:
- Idealmente no exponerse a las altas temperaturas que ocurren entre el mediodía y las 16 horas.
- Utilizar elementos de protección solar como bloqueador, sombrero y ropa adecuada.
- Portar una botella de agua para mantenerse hidratado bebiendo a sorbos. No sirve ingerir abundante agua de una sola vez.
- Alimentarse de manera liviana y escoger alimentos en base de agua (ensaladas).
- Buscar sombra para protegerse de los rayos directos del sol.
- Buscar formas caseras para mantener fresca las habitaciones del hogar, como el uso de aire acondicionado, dormir con las ventanas abiertas, ducharse con agua fría antes de dormir.