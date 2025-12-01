Rodrigo Galilea y votaciones en PDG: “No me sorprende que prácticamente nadie vaya a votar por Jeannette Jara”

En conversación con Ahora es Cuando, el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, analizó la votación interna del Partido de la Gente para definir a quién apoyar en la segunda vuelta. El resultado fue categórico: un 78% optó por anular, un 20% respaldó a José Antonio Kast y solo un 2% apoyó a Jeannette Jara.

Para Galilea, estas cifras no sorprenden. A su juicio, Franco Parisi ha mantenido una postura abiertamente crítica hacia el gobierno de Gabriel Boric, lo que explica la inclinación mayoritaria de su base a rechazar ambas opciones en disputa.