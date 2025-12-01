Entrevistas

Magdalena Fernández, socia de C Group, y empleabilidad: “Es un mito que el “viejito” no puede adaptarse a los cambios”

Conversamos en Más Que Números con Magdalena Fernández, socia de C Group, para hacer un análisis en torno a la empleabilidad de los ejecutivos, cuáles son las cifras del 2025 y qué se proyecta para el próximo año.