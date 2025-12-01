Magdalena Fernández, socia de C Group, y empleabilidad: “Es un mito que el “viejito” no puede adaptarse a los cambios”
Conversamos en Más Que Números con Magdalena Fernández, socia de C Group, para hacer un análisis en torno a la empleabilidad de los ejecutivos, cuáles son las cifras del 2025 y qué se proyecta para el próximo año.
🎙️#MásQueNúmeros | Magdalena Fernández, Socia en C Group:
“Empresas más chicas, medianas, están acudiendo a nosotros buscando directores profesionales”. https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/7H84c2BKor
— Radio Infinita (@InfinitaFM) December 1, 2025