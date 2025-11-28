Diputado electo Enrique Bassaletti y eventual victoria de Kast: “La carrera se gana el día de la competencia”

En Lo que Faltaba conversamos con Enrique Bassaletti, exgeneral de Carabineros y diputado electo por el distrito 8, quien analizó la situación de seguridad del país afirmando que efectivamente “se está en una crisis” y diagnosticando problemas estructurales. De la misma forma anticipó el triunfo del candidato Republicano, José Antonio Kast, aunque aseveró que espera que ese resultado sea con gran margen de diferencia frente a la candidata oficialista.