“De un documento a datos útiles en segundos”: La apuesta de Matías Sánchez, CEO de DocuTray

DocuTray es una plataforma especializada que utiliza inteligencia artificial para extraer datos de forma automática y en segundos de cualquier tipo de documento, ya sea en formato de imagen o PDF. Su objetivo es transformar documentos no estructurados en datos estructurados, como el formato JSON, para facilitar su análisis y uso.

Conversamos en Más Que Números con Matías Sánchez, fundador y CEO de DocuTray, sobre la inteligencia artificial para el procesamiento automatizado de documentos. Asimismo, nos contó su paso por la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile.