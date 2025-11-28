“De un documento a datos útiles en segundos”: La apuesta de Matías Sánchez, CEO de DocuTray
DocuTray es una plataforma especializada que utiliza inteligencia artificial para extraer datos de forma automática y en segundos de cualquier tipo de documento, ya sea en formato de imagen o PDF. Su objetivo es transformar documentos no estructurados en datos estructurados, como el formato JSON, para facilitar su análisis y uso.
Conversamos en Más Que Números con Matías Sánchez, fundador y CEO de DocuTray, sobre la inteligencia artificial para el procesamiento automatizado de documentos. Asimismo, nos contó su paso por la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile.
🎙️#MásQueNúmeros | Matías Sánchez, fundador y CEO de DocuTray:
“En el mundo de data algo que ha influido mucho es que para los agentes de IA es importante tener claro el contexto de la empresa para poder hacer bien su trabajo”. pic.twitter.com/Qu8ju5kL9P
