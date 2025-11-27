Juan Bravo, director OCEC-UDP: “El 95% de los empleos creados en el último año son subempleos”
El subempleo sigue creciendo en nuestro país y ya supera los 2 millones de personas. Incluso, a septiembre de este año, casi todo el empleo creado (el 94,7%) corresponde a subempleo. Diversos economistas han advertido que aquello tiene que ver con el bajo crecimiento, efectos de las reformas laborales y la falta de empleos de calidad.
Conversamos en Más Que Números con Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) UDP, para abordar la problemática del subempleo en Chile.
🎙️#MásQueNúmeros | Juan Bravo, director del OCEC UDP:
“De acuerdo a la última cifra del INE, del trimestre julio-septiembre de este año, llegamos por primera vez a tener más de 2 millones de subempleados en el país”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/euGFELRgiP
— Radio Infinita (@InfinitaFM) November 27, 2025
🎙️#MásQueNúmeros | Juan Bravo, director del OCEC UDP:
“Tener un empleo formal no garantiza que sea de buena calidad (…) el 95% de los empleos que se han creado en el último año son subempleos”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/JHdOuyiAvG
— Radio Infinita (@InfinitaFM) November 27, 2025