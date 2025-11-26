Secretaria nacional de la DC y eventual expulsión de Frei: “Es el partido que fundó su padre”

En Lo que Faltaba conversamos con Alejandra Krauss, secretaria nacional de la Democracia Cristiana, sobre el polémico encuentro entre el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el candidato presidencial de la derecha José Antonio Kast. Además, la secretaria general ahondó en las repercusiones que esta reunión ha tenido dentro del partido y las consecuencias que podría traer para el exmandatario.

