Directora de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco por alto precio del cobre: “Está reflejando una oferta muy limitada”
El precio del cobre ha tenido un buen desempeño durante este año en el mercado mundial. Por ello, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) elevó su proyección promedio para 2026, a US$4,55 la libra. Aquello representa un alza de 5% respecto de la estimación anterior, de US$4,3 la libra.
Conversamos en Más Que Números con Patricia Gamboa, directora de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, sobre las perspectivas de demanda para el cobre, su oferta y precio para el 2026.
🎙️#MásQueNúmeros | Patricia Gamboa, directora de Estudios y Políticas Públicas Cochilco, sobre el cobre:
“El promedio del año está en 4,42, es un precio muy alto para lo acostumbrado (…) está reflejando una oferta muy limitada”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/zjkHS5hvzQ
