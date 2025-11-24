Director Senior Mercado Pago y postergación de SFA: “La discusión es por qué hay un sector que dice que le cuesta más”

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) abrió una consulta pública por 30 días para modificar la norma que regula el Sistema de Finanzas Abiertas, creado por la Ley Fintech para fomentar mayor competencia en el mercado. El principal cambio es que la entrada en vigencia se posterga hasta julio de 2027, sumando un año adicional y considerando una aplicación más gradual, en línea con lo solicitado por la banca.

Además, se incorporan nuevas etapas de implementación, incluyendo un período piloto en dos fases —una voluntaria y otra obligatoria—, la habilitación de “áreas de prueba” y un mecanismo de participación simplificada para entidades más pequeñas. También se amplía el acceso a información histórica de 12 a 24 meses, se exige una actualización de datos transaccionales en un máximo de cinco minutos y se flexibilizan las reglas de consentimiento para el uso de datos por parte de terceros.

Conversamos en Más Que Números con Matías Spagui, director Senior de Mercado Pago, sobre el Sistema de Finanzas Abiertas y la posición de Mercado Pago en la industria financiera.