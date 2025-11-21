Red Transformadora | ¿Es necesario reforzar la gestión y seguridad en las áreas protegidas de Chile?

La tarde del martes 18 de noviembre se confirmó el hallazgo de cinco cuerpos en el Parque Nacional Torres del Paine, esto luego de la tragedia ocurrida el lunes en la zona a raíz de complejas situaciones climáticas.

En conversación con ‘Lo que Faltaba’, el director de la carrera del Área de Turismo del Instituto Profesional Santo Tomás, Richard Paredes, analizó la seguridad de los parques nacionales en Chile, tras la tragedia en Torres del Paine.