EtM Day 2025 | Arauco invita a todos los emprendedores a participar por un stand gratuito

En conversación con ‘Mundo Infinito’ desde el EtM Day 2025, Nicolás Jobet, gerente de Personas y Comunicaciones de Arauco, invitó a todos nuestros auditores y emprendimientos a participar por un stand gratuito en el evento.

Bajo el lema “¿De qué madera estás hecho?”, la compañía Arauco, principal auspiciador del EtM Day, está invitando a emprendedores a participar por stands gratuitos para este encuentro. Así, Arauco reafirma su compromiso con el emprendimiento, la innovación y las pymes, pilares fundamentales de su propósito empresarial.