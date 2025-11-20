“Son realistas”: Paulina Vodanovic descarta populismo en propuestas de Franco Parisi

En conversación con Ahora es Cuando, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, abordó la disputa entre los candidatos presidenciales por conquistar al electorado de Franco Parisi de cara al balotaje del 14 de diciembre. Frente a las críticas de “populismo” hacia el abanderado del PDG, la timonel las descartó completamente, asegurando que sus propuestas son realistas y que, por lo mismo, no le sorprendió su tercer lugar en la primera vuelta.