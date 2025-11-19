Silvia Fernández, Country Head BlackRock Chile, y reforma previsional: “No hay espacio para hacerlo tan rápido”
Conversamos en Más Que Números con Silvia Fernández, Country Head de BlackRock Chile, para analizar el mercado de capitales, las soluciones de inversión y los desafíos de la reforma de pensiones de nuestro país.
🎙️#MásQueNúmeros |Silvia Fernández, Country Head de BlackRock Chile:
“Hay mucho por hacer. El mercado disminuyó mucho su liquidez y profundidad a causa de los retiros de los fondos de pensiones”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/7w3r1MgoAC
— Radio Infinita (@InfinitaFM) November 19, 2025
🎙️#MásQueNúmeros | Silvia Fernández, Country Head de BlackRock Chile, e implementación de la reforma previsional:
“No hay espacio para hacerlo tan rápido y menos si no sabemos cuál va a ser el nuevo régimen de inversión”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/NC4r67wnhI
— Radio Infinita (@InfinitaFM) November 19, 2025