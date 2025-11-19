Silvia Fernández, Country Head BlackRock Chile, y reforma previsional: “No hay espacio para hacerlo tan rápido”

Conversamos en Más Que Números con Silvia Fernández, Country Head de BlackRock Chile, para analizar el mercado de capitales, las soluciones de inversión y los desafíos de la reforma de pensiones de nuestro país.

🎙️#MásQueNúmeros |Silvia Fernández, Country Head de BlackRock Chile: “Hay mucho por hacer. El mercado disminuyó mucho su liquidez y profundidad a causa de los retiros de los fondos de pensiones”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/7w3r1MgoAC — Radio Infinita (@InfinitaFM) November 19, 2025