Silvia Fernández, Country Head BlackRock Chile, y reforma previsional: “No hay espacio para hacerlo tan rápido”

Conversamos en Más Que Números con Silvia Fernández, Country Head de BlackRock Chile, para analizar el mercado de capitales, las soluciones de inversión y los desafíos de la reforma de pensiones de nuestro país. 