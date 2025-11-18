“Ha estado fuera de la discusión”: Alejandro Guin-Po sobre relaciones internacionales en el debate presidencial

Conversamos en Más Que Números con Alejandro Guin-Po, Estratega Macro Asset Allocation de LarrainVial Asset Management, para analizar las últimas cifras económicas de China y su relación con Estados Unidos. Asimismo, el experto abordó las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile, que dieron por ganadores a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, y a la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast, quienes se enfrentarán en la papeleta de segunda vuelta el 14 de diciembre.

